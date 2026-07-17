Oulai non è partito per Firenze perché non ci sono gli accordi né con il club né con il calciatore

Il club era convinto di chiudere la trattativa oggi, per questo aveva fissato il volo

È stato cancellato il volo che avrebbe dovuto portare Oulai a Firenze. Il calciatore infatti sarebbe dovuto atterrare alle 17:38 a Peretola con un charter privato. Ma in realtà quel volo non è mai partito dalla Turchia nonostante la Fiorentina lo avesse già fissato. Questo perché il club viola non ha trovato gli accordi né con il club né con il calciatore, si continua a trattare ma ancora non si è arrivati al dunque. Il club viola era sicurissimo di poter chiudere la trattativa oggi e di sistemare tutti gli accordi, proprio per questo aveva già programmato l’arrivo del ragazzo a Peretola, ma evidente ha trovato qualche piccolo intoppo inaspettato e l’affare non è ancora concluso