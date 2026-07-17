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"Oulai è come Kanté e Gattuso: picchia sempre e gioca in verticale. È un incubo per gli avversari"

Dalla Turchia arrivano nuovi elogi per il centrocampista ivoriano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2026 14:40
"Oulai è come Kanté e Gattuso: picchia sempre e gioca in verticale. È un incubo per gli avversari" -
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Selcuk Manav, corrispondente dalla Turchia per la Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Lady Radio di Oulai, elogiandone le qualità:

"Oulai è un ottimo giocatore, sa fare le due fasi di gioco. Un centrocampista che il Galatasaray voleva acquistare già a gennaio per 30 milioni di euro: proposta rifiutata allora dal Trabzonspor. Buruk, allenatore del Galatasaray, disse che Oulai sarebbe stato necessario per avanzare in Champions League. Un giocatore moderno e veloce di pensiero, forte fisicamente. È stato scovato al Bastia, che l’ha venduto ad una cifra record, 5.8 milioni di euro per i corsi, squadra di Serie B francese. Distribuisce molto bene il pallone e difensivamente è ottimo".

"Assomiglia a Bouaddi, il talento classe 2007 marocchino del Lille che ha fatto un ottimo Mondiale, per me è dello stesso livello, forse esagero, ma... Non è facile strappargli il pallone perché ha ottima tecnica, ed è come Gattuso e Kanté, picchia e picchia sempre, ma ha anche un’ottima visione di gioco e va sempre in verticale, senza perdere tempo in orizzontale. Un avversario molto fastidioso per gli avversari. Ha bisogno di dialogare con un attaccante, può esplodere". 

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