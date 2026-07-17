"Oulai è come Kanté e Gattuso: picchia sempre e gioca in verticale. È un incubo per gli avversari"

Dalla Turchia arrivano nuovi elogi per il centrocampista ivoriano

Selcuk Manav, corrispondente dalla Turchia per la Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Lady Radio di Oulai, elogiandone le qualità:

"Oulai è un ottimo giocatore, sa fare le due fasi di gioco. Un centrocampista che il Galatasaray voleva acquistare già a gennaio per 30 milioni di euro: proposta rifiutata allora dal Trabzonspor. Buruk, allenatore del Galatasaray, disse che Oulai sarebbe stato necessario per avanzare in Champions League. Un giocatore moderno e veloce di pensiero, forte fisicamente. È stato scovato al Bastia, che l’ha venduto ad una cifra record, 5.8 milioni di euro per i corsi, squadra di Serie B francese. Distribuisce molto bene il pallone e difensivamente è ottimo".

"Assomiglia a Bouaddi, il talento classe 2007 marocchino del Lille che ha fatto un ottimo Mondiale, per me è dello stesso livello, forse esagero, ma... Non è facile strappargli il pallone perché ha ottima tecnica, ed è come Gattuso e Kanté, picchia e picchia sempre, ma ha anche un’ottima visione di gioco e va sempre in verticale, senza perdere tempo in orizzontale. Un avversario molto fastidioso per gli avversari. Ha bisogno di dialogare con un attaccante, può esplodere".