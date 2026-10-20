Orsi difende De Gea: "Le critiche verso di lui sono esagerate, ma ci si aspetta ben altro"

Ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere Nando Orsi ha analizzato il momento delicato in casa Fiorentina all'indomani del ko contro il Como. Al centro del dibattito sono finite soprattutto le prestazioni dell'estremo difensore viola, David De Gea, finito recentemente sotto la lente d'ingrandimento della critica.

Sui giudizi rivolti allo spagnolo, Orsi invita alla moderazione, pur riconoscendo qualche sbavatura:

"Si sta decisamente esagerando con i giudizi negativi nei suoi confronti, anche se da un profilo del suo calibro è lecito attendersi qualcosa in più. Nella sfida contro il Como ha compiuto quattro o cinque interventi provvidenziali che hanno tenuto in vita la Fiorentina, pur avendo evidenti responsabilità in occasione della terza rete subita. Resto comunque convinto che sia stato tra i migliori interpreti del ruolo negli ultimi anni."