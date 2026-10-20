Orsi difende De Gea: "Le critiche verso di lui sono esagerate, ma ci si aspetta ben altro"
L'ex portiere ha parlato dell'attuale estremo difensore spagnolo viola
Ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere Nando Orsi ha analizzato il momento delicato in casa Fiorentina all'indomani del ko contro il Como. Al centro del dibattito sono finite soprattutto le prestazioni dell'estremo difensore viola, David De Gea, finito recentemente sotto la lente d'ingrandimento della critica.
La difesa di De Gea
Sui giudizi rivolti allo spagnolo, Orsi invita alla moderazione, pur riconoscendo qualche sbavatura:
"Si sta decisamente esagerando con i giudizi negativi nei suoi confronti, anche se da un profilo del suo calibro è lecito attendersi qualcosa in più. Nella sfida contro il Como ha compiuto quattro o cinque interventi provvidenziali che hanno tenuto in vita la Fiorentina, pur avendo evidenti responsabilità in occasione della terza rete subita. Resto comunque convinto che sia stato tra i migliori interpreti del ruolo negli ultimi anni."
Crollo psicologico e obiettivo salvezza
Oltre ai singoli, l'ex portiere ha espresso forte preoccupazione per la tenuta mentale della squadra, evidenziando una pericolosa fragilità quando si va sotto nel punteggio:
"Ho seguito le sfide contro Frosinone, Como e Genoa: la sensazione è che la squadra rimanga concentrata finché il risultato resta sullo 0-0, ma al primo schiaffo tenda a rassegnarsi. Già nella passata stagione a Firenze si sono toccati picchi di drammaticità sportiva incredibili, ed è fondamentale evitare di cascarci di nuovo: non è mai garantito riuscire a salvarsi sempre all'ultimo tuffo."
L'invito finale di Orsi è alla presa di coscienza immediata della realtà:
"Bisogna guardarsi in faccia e capire la situazione. In questo momento, la priorità assoluta deve essere raggiungere prima possibile la quota dei 40 punti."