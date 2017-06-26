Orsi: "Bernardeschi al top da seconda punta. Il prezzo? 50 milioni sono tantissimi, non è ancora maturo"

L'ex giocatore della Lazio Fernando Orsi, ha parlato ai microfoni di Radio Radio, ecco alcune delle dichiarazioni: "Bernardeschi è stato molto bravo quando è stato utilizzato da seconda punta, tra le...

L'ex giocatore della Lazio Fernando Orsi, ha parlato ai microfoni di Radio Radio, ecco alcune delle dichiarazioni: "Bernardeschi è stato molto bravo quando è stato utilizzato da seconda punta, tra le linee mi piace molto. Non so che valutazione possa avere ma 50 milioni sono tantissimi, troppi. Cuadrado e Bernardeschi sono molto diversi, anche se l'italiano può giocare anche da esterno e lo ha dimostrato. Comunque sia il giocatore italiano deve ancora farsi, non è ancora del tutto maturo".