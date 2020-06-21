Oroscopo di Labaro del 21/06/2020: giornata positiva per la Vergine

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

La giornata di oggi vi vede un po’ sotto tono e quando siete turbati solitamente avete qualcosa da dire. Oggi potreste togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma continuare comunque a sentirvi un po’ giù di corda.

Il consiglio è di prestare attenzione alle questioni personali e di lavoro, perché sembrate essere afflitti da quello che sta succedendo – o non sta succedendo – nella vostra attività.

TORO

Entro l’autunno bisognerà fare scelte importanti di tipo personale, legale o relative alla casa. Se c’è una disputa per un lascito sarebbe consigliabile tagliar corto, perché chi non si mette d’accordo entro l’autunno poi rischierà di stare molto tempo senza una soluzione.

Per quel che riguarda l’amore, una soluzione può essere trovata. Chi è solo può vivere grandi scelte e grandi sensazioni entro agosto.

GEMELLI

Venere e Saturno sono in ottimo aspetto e questo potrà regalarvi qualche novità a livello lavorativo, oltre a maggiori certezze nella sfera personale. Negli ultimi mesi sono cambiate molte cose e ci sono state alcune questioni professionali che sono rimaste bloccate e vanno recuperate. Insomma, c’è tanto da fare!

C’è da dire che voi non vi fermate mai, neanche quando dovete fare riflessioni d’amore che al momento sarebbero opportune.

CANCRO

Con la Luna nel segno sono in vista per voi grandi emozioni ed un bel desiderio di amare. Spesso i vostri amori sono complicati e mentre in alcuni giorni sentite di avere accanto la persona migliore del mondo, in altri pensate che magari il partner non sia adeguato. Tutti i cambiamenti d’animo che vivete sono legati anche al quotidiano, perché voi per natura tendete ad assorbire molte emozioni dalla realtà di tutti i giorni e quando queste sono negative, vi sentite tormentati.

Dal 7 agosto Venere sarà nel vostro segno zodiacale e si prevede un periodo importante.

LEONE

Questo è un periodo ricco di scelte importanti e non semplici a livello lavorativo e di studio. Bisogna lasciare alcune certezze e rinnovare la propria vita se si intravedono nuove opportunità: è una fase di rinnovamento che costa cara! Poche persone vi danno una mano e se siete troppo sinceri rischiate anche di ritrovarvi contro persone che fino a poco tempo fa sembravano d’accordo con voi. Piccole guerre in corso.

A livello sentimentale la speranza è che abbiate la persona giusta accanto, che vi dia la forza di cui avete bisogno.

Il segno del giorno: VERGINE

La giornata di oggi sarà migliore rispetto a quelle di ieri e dell’altro ieri, che vi hanno visti stanchi o coinvolti in tensioni in famiglia o col partner. Inoltre, questa è una domenica interessante per i sentimenti. Ad agosto ci sarà una bella partenza: le coppie che si vogliono bene evidentemente si lasceranno andare a momenti di maggiore intimità. In generale si tratta di un 2020 di crescita: con Toro e Capricorno siete tra i segni più forti e che riusciranno a superare con maggior successo le difficoltà degli ultimi mesi.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Dalbert Henrique. Nato l'8 settembre del 1993 a Barra Mansa, Rio de Janeiro in Brasile, Dalbert è del segno della Vergine.

BILANCIA

Siete pensierosi, ma basterebbe una buona notizia di lavoro o qualche soldo in più per essere sereni. Questo sicuramente non è un anno felice per voi e molti Bilancia sono messi alla prova per via di alcune delicate questioni personali e di lavoro. Ci sono giornate in cui riuscite a farvi scivolare le cose addosso ed altre (come quelle di oggi e domani) non facili da gestire.

A livello sentimentale dovreste trovare il modo di essere un po’ più sereni.

SCORPIONE

Voi vorreste vivere una vita serena e tranquilla, ma c’è da dire che quando non avete un nemico da combattere non siete contenti! Può trattarsi anche del vostro amore più grande, ma sentite sempre il bisogno di metterlo alla prova.

La giornata di oggi può dirsi di intesa, di emozioni e di abbracci. Da parte vostra ci sarebbe bisogno di fare qualcosa di nuovo e magari anche di cambiare vita.

SAGITTARIO

State ritrovando finalmente un po’ di serenità dopo mesi di grandi difficoltà. Molti di voi si sono sentiti soffocare vedendosi privati della propria libertà e a contatto sempre con le stesse persone. Ora, però, le cose stanno migliorando.

Restano alcuni dubbi a livello lavorativo, perché è come se doveste ripartire da zero, portare avanti nuovi progetti e non c’è tanta chiarezza. Intanto però una piccola soddisfazione potreste averla avuta: le persone che hanno cercato di fare quello che facevate voi in passato non sono riuscite nel loro intento.

CAPRICORNO

Vi sentite pensierosi e solitari e questo vi capita quando riflettete molto. Voi non vi isolate perché non amate le persone – anzi siete molto selettivi e nella vostra vita entrano solo quelle giuste – ma non vi piace uscire con chi vi annoia. Non siete tipi da accontentarsi anche di persone che non si sopportano solo per svoltare la serata.

Tuttavia, a furia di depennare e criticare, rischiate di lasciare un vuoto intorno a voi che può essere solo in parte colmato dalla famiglia.Acquario

In questo momento avete bisogno di grandi progetti e di partner e soci che vi appoggino. Questo vostro spirito di progettualità lo riversate sempre anche a livello sentimentale: per voi, progetti ed invenzioni fanno parte del vostro modo di amare. Se manca qualche stimolo e le cose non funzionano come dovrebbero, la speranza è che abbiate accanto il partner giusto perché questo è un periodo in cui bisogna relazionarsi agli altri in maniera più serena. Le stelle aiutano i rapporti interpersonali.

PESCI

La giornata di oggi sembra più equilibrata rispetto a quelle di ieri e di venerdì, che si sono rivelate pesanti soprattutto per i pensieri. Potreste sentirvi in generale affaticati e nervosi, mentre qualcun altro potrebbe essersi pentito di qualcosa che ha detto. A voi a volte piacciono i colpi di scena, salvo poi pensare di aver esagerato in seguito. Il consiglio per questo è di non abbandonarvi a gesti plateali e ricercare un po’ di tranquillità.

A livello professionale questo mese ed il prossimo potranno essere importanti e presentare buone riconferme.