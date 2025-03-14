Orlando: "Se la Fiorentina fosse stata eliminata dalla Conference sarebbe stato un fallimento"

La Fiorentina ha vinto contro il Panathinaikos ed ha passato il turno in Conference, le parole di Massimo Orlando

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Toscana TV per commentare le vicende attuali di casa viola dopo la vittoria contro il Panathinaikos, queste le sue parole:

"Se la Fiorentina fosse uscita dalla Conference, la stagione sarebbe stata un fallimento e Palladino avrebbe seriamente rischiato. Non saprei dire quale delle due squadre stia peggio, ma sicuramente la Juventus, che ha mancato diversi obiettivi stagionali. Sarà interessante osservare come reagirà la squadra di Motta. I viola, invece, avranno meno pressioni e potranno affrontare la partita con maggiore serenità."