Orlando: “Punterei su Motta. De Rossi? Un affronto ai tifosi che Pradè non può permettersi”

L'ex Massimo Orlando parlando degli ipotetici sostituti di Stefano Pioli a Radio Firenze Viola:"Mancini? Non so, io per un eventuale sostituto sarei affascinato da Thiago Motta, mi ricordo che entrò a...

L'ex Massimo Orlando parlando degli ipotetici sostituti di Stefano Pioli a Radio Firenze Viola:

"Mancini? Non so, io per un eventuale sostituto sarei affascinato da Thiago Motta, mi ricordo che entrò a campionato in corso a Bologna e fece bene, ha un’idea di gioco. C’è anche da dire che questa squadra sia stata costruita male, anche io sono stati il primo a dire che fosse una buona squadra perchè anno scorso abbiamo chiuso con 65 punti, ma in realtà è una squadra che nasce senza esterni offensivi, senza giocatori che saltano l’uomo… io trovo difficile nel calcio moderno vincere le partite senza qualità; anche se dovesse rimanere Pioli dovrebbe avere la forza di ammettere l’errore del progetto iniziale e cercare di cambiare e stravolgere, magari prendendo due esterni offensivi. Prendere un De Rossi sarebbe un rischio enorme, ha molti pregi ma sarebbe una sfida che Pradè lancerebbe alla tifoseria e in questo momento non se lo può permettere".