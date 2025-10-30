Orlando: "Pradè drammatizza la stessa partita che Pioli normalizza, non c'è dialogo tra loro"

L'ex giocatore Massimo Orlando approfondisce le dichiarazioni discordanti di Pradè e Pioli a Radio Firenze Viola, questa la sua interpretazione:"La definizione “è la partita della vita o della morte”...

L'ex giocatore Massimo Orlando approfondisce le dichiarazioni discordanti di Pradè e Pioli a Radio Firenze Viola, questa la sua interpretazione:

"La definizione “è la partita della vita o della morte” di Pradè riferita al Lecce? Innanzi tutto penso che Pioli e Pradè non parlino tra loro dato che dichiarano cose diverse, probabilmente è tanta la delusione di Pradè per aver scelto Pioli; comunque non puoi, per rispetto nei confronti della Fiorentina e la sua storia, definire quella di domenica la partita della vita, non siamo all’ultima giornata di campionato, non sono assolutamente d’accordo e penso sia stata un’ulteriore uscita infelice da parte di Pradè, anche se poi il senso c’è perchè non puoi pensare neanche di pareggiare domenica, devi vincere. Mentre Pioli sbaglia a normalizzare una partita che tanto normale non è, comunque sia da una parte che dall’altra non c’è coerenza".