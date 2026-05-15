Orlando: "Non so quanto mercato ci sarà attorno a Kean, probabile che resti alla Fiorentina"

L’ex centrocampista viola ha analizzato la sfida di campionato e il futuro di Kean, tra mercato e possibile permanenza.

Intervenuto su Radio FirenzeViola, Orlando ha parlato della prossima partita tra Juventus e Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni temi di mercato legati ai viola.

“La vedo difficile per la Fiorentina mettere in difficoltà la Juventus”, ha spiegato Orlando. “Non tanto perché la squadra viola sia già salva e quindi più rilassata, ma perché i bianconeri non possono permettersi passi falsi. Dopo la gara di Roma, rischiare un’altra brutta figura sarebbe complicato da accettare. Sicuramente scenderanno in campo con un atteggiamento diverso”.

Spazio poi al valore di mercato di Kean: “All’estero può valere anche 40 milioni, soprattutto in Inghilterra. Però lì il calcio è diverso, non puoi pensare di dominare solo con la fisicità. In Italia invece può fare molto bene grazie alle sue caratteristiche. Bisogna anche valutare l’ingaggio e il monte stipendi, perché la società sembra intenzionata a ridurre i costi, anche su giocatori importanti come de Gea”. Orlando ha poi consigliato prudenza sul futuro dell’attaccante: “Io gli suggerirei di restare in Italia. Con i suoi problemi fisici non so quanto mercato possa avere davvero. Non è detto che sia in uscita dalla Fiorentina”.

Infine, un passaggio su Piccoli: “Non è scarso come qualcuno dice. Ha bisogno di segnare per sbloccarsi. Se dovesse fare gol decisivo contro la Juventus, non dico che cambierebbe tutto, ma quasi”.