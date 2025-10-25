Orgoglio Fiorentina, super partita di Kayode contro il Liverpool in Premier. I tifosi: “Sembra Cafù”

Il Saturday Night di Premier League ci regala un Brentford da sogno e rende ancora più acuta la crisi del Liverpool di Arne Slot. Le Bees pungono i Reds e vincono 3-2. Per larghi tratti della partita il Brentford domina Mohamed Salah e compagni, che incappano nella quarta sconfitta consecutiva in campionato. La squadra di Keith Andrews parte benissimo e va avanti 2-0: Dango Ouattara la sblocca e Kevin Schade raddoppia. La difesa del Liverpool fa acqua da tutte le parti e i Reds fanno fatica a livello proprio di intensità. Nella bolgia del Gtech Stadium il Brentford crea occasioni su occasioni. L’arbitro Simon Hooper – che lascia il ruolo al quarto ufficiale a metà partita per problemi di nausea – concede un recupero lunghissimo, che fa infuriare il Brentford. Il Liverpool ne approfitta e dimezza lo svantaggio, trovando il gol con un sin lì pessimo Milos Kerkez.

Nella ripresa i padroni di casa partono di nuovo fortissimo e il turning point della sfida arriva all’ora di gioco. Virgil van Dijk commette fallo ai danni di Dango Ouattara. L’arbitro concede calcio di punizione dal limite ma il VAR comunica che l’intervento irregolare è avvenuto in area di rigore. Igor Thiago trasforma il calcio di rigore e il Brentford produce occasioni. Mohamed Salah riapre i giochi nel finale e si sblocca ma non basta. I Reds attaccano di rabbia nel finale ma perdono ancora e questa sconfitta fa male anche se il Brentford si è già dimostrato una squadra ostica per le big. La classifica rimane cortissima ma adesso il Liverpool è in crisi mentre le Bees continuano a sognare.

Chi ha incantato è il gioiello del settore giovanile della Fiorentina, Micheal Kayode, in campo da titolare schierato come terzino destro nella difesa a quattro. Il prodotto del settore giovanile viola era ovunque, in difesa, in attacco. Ha fatto la prima rimessa laterale di 40 metri dalla trequarti ed ha scaturito il gol dopo soli 4 minuti. Avrà fatto 10 interventi di chiusura decisivi, sempre con tanta corsa, tanta gamba, tanta intensità tutti i 90 minuti in cui è stato in campo.

BRENTFORD-LIVERPOOL 3-2

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Nathaniel Collins (c), van den Berg, Ajer (90’+6′ R. Henry); J. Henderson, Yarmoliuk (29′ Janelt); Schade (79′ M. Jensen), Damsgaard (79′ M. Jensen), D. Ouattara (90’+6′ Onyeka); Igor Thiago. Allenatore: Keith Andrews.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Conor Bradley (62′ A. Mac Allister), Ibrahima Konaté, van Dijk (c), Kerkez (62′ A. Robertson); Szoboszlai, Curtis Jones (69′ Ngumoha); Salah, Wirtz (83′ Joe Gomez), Gakpo (62′ F. Chiesa); Ekitike. Allenatore: Slot.