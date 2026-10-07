Onofri: "Vanoli ha idee moderne, può riportare la Fiorentina in alto. A Genoa c'è troppa confusione"

L'ex calciatore e opinionista ha parlato al Pentasport della sfida contro il Genoa, analizzando anche i due allenatori e il momento dei rossoblù

Claudio Onofri è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista di Genoa-Fiorentina. L'ex calciatore e opinionista ha analizzato il confronto tra Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, soffermandosi poi sulle difficoltà dei rossoblù e sul nuovo corso viola.

"Il Genoa non mi sembra stia facendo qualcosa di eccezionale. Non so nemmeno quale sia esattamente il clima all'interno della società in questo momento, ma noto parecchia confusione e l'inizio di campionato non lascia tranquilli. Anche dal punto di vista tattico ho visto diverse incertezze.

Marassi resta uno stadio molto caldo e la tifoseria del Genoa è sempre estremamente coinvolta. Lì si avverte tanta pressione, non soltanto per la squadra ospite ma anche per gli stessi rossoblù, soprattutto considerando i risultati ottenuti finora.

Vanoli ha avuto un impatto immediato e credo che i primi risultati ne siano una conferma. Ci sono state alcune contraddizioni e delle decisioni che forse erano state prese troppo velocemente, ma il suo lavoro mi è piaciuto. Ha idee molto moderne e secondo me possiede le qualità per riportare la Fiorentina dove merita di stare, cioè nella parte sinistra della classifica. Ha inoltre a disposizione diversi giocatori interessanti, che devono ancora essere conosciuti e valutati fino in fondo, e credo che Vanoli abbia tutte le capacità per farli rendere al meglio".