Oliveira: "La Juve è battibile. Segnare e festeggiare sotto la curva Fiesole è qualcosa di straordinario"

L'ex attaccante brasiliano della Fiorentina, 'Lulù' Luis Oliveira è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, parlando della sfida contro la Juventus di domenica prossima: "E' sempre una sfida molto particolare, soprattutto per i tifosi.

L'ex attaccante brasiliano della Fiorentina, 'Lulù' Luis Oliveira è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, parlando della sfida contro la Juventus di domenica prossima: "E' sempre una sfida molto particolare, soprattutto per i tifosi. Ricordo nei periodi in cui la Fiorentina non attraversava un momento particolarmente brillante in campionato, la prima richiesta dei tifosi era proprio quella di vincere contro la Juve. Sapevamo che la sfida sarebbe stata tosta, e infatti l'abbiamo affrontata con rispetto. Alla fine vincemmo con un netto 3-0 e da quel momento in poi i tifosi non vennero più a "romperci le scatole". Credo che anche questa volta sarà così. La Fiorentina viene dalla splendida vittoria contro il Sassuolo, ma quella contro la Juventus sarà veramente una gara molto speciale".

Questa Juventus secondo te è battibile?: "Assolutamente sì. Tutte le squadre sono battibili. Tutto dipenderà dalla Fiorentina e da come approccerà la partita. Nel primo tempo contro il Sassuolo ho visto una squadra poco aggressiva e alla ricerca della propria identità. Nel secondo tempo invece, è stata una viola più arrembante e mi è piaciuta di più anche per il gioco che ha espresso. Deve andare in campo rispettando l'avversario, consapevole che affronterà una squadra più forte, almeno questo è quello che dice la classifica. Nel calcio tutto può succedere, ma se si affronta con determinazione, la partita si può vincere".

Cosa significa segnare un gol alla Juventus?: "E' un emozione fantastica e indescrivibile, anche perché i tifosi sentono tanto questa partita. Segnare in questo match, vuol dire regalare una soddisfazione immensa. Quando vinci contro i bianconeri, tutto l'ambiente lo sente e ritorna il sorriso. Segnare e festeggiare sotto la Curva Fiesole è qualcosa che carica tutto l'ambiente".