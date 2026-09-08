Oliveira: "Grosso non ha avuto tempo di lavorare. Mancano leader, si poteva investire diversamente"

Lulù Oliveira commenta l'esonero di Fabio Grosso

Le parole dell'ex attaccante Viola, Lulù Oliveira, che commenta il cambio panchina in casa Fiorentina: "La Fiorentina ha fretta e ha avuto paura di scivolare nella stessa situazione dell'anno scorso. La cosa più facile da fare è stata licenziare l'allenatore, ma Grosso non ha avuto tempo di lavorare. Uno o due mesi per un tecnico non sono niente. lo avrei aspettato ancora un po', ma capisco che la Fiorentina abbia avuto paura dopo i recenti risultati".

"La società ha voluto intervenire prima che fosse troppo tardi, però credo che le responsabilità tante volte vengano date soltanto all'allenatore. Può sbagliare tattica, il modo di mettere la squadra in campo, ma poi sono giocatori ad andare sul terreno di gioco. La maggior parte delle responsabilità di queste sconfitte, secondo me, è anche loro".

Su Vanoli: "Ha una grandissima responsabilità. Sono stati investiti 130 milioni, tantissimi soldi. Forse si poteva investire diversamente, prendendo anche qualche giocatore con caratteristiche diverse e capace di portare esperienza e leadership. Non dico che quelli arrivati non abbiano valore, ma sono giovani e credo che non siano ancora coscienti di che cosa rappresenti Firenze e cosa voglia dire giocare nella Fiorentina".