Labaro Viola

Oggi Saponara non si è allenato con la squadra viola. Non ci sarà stasera contro il Livorno

Secondo Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara non si è allenato stamattina con i suoi compagni di squadra. È quasi certa la sua assenza questa sera nell'amichevole contro i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2019 13:51
Oggi Saponara non si è allenato con la squadra viola. Non ci sarà stasera contro il Livorno -
News
Condividi

Secondo Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara non si è allenato stamattina con i suoi compagni di squadra. È quasi certa la sua assenza questa sera nell'amichevole contro il Livorno. Il giocatore è molto vicino ad approdare al Genoa di Preziosi.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok