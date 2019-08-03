Oggi Saponara non si è allenato con la squadra viola. Non ci sarà stasera contro il Livorno

Secondo Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara non si è allenato stamattina con i suoi compagni di squadra. È quasi certa la sua assenza questa sera nell'amichevole contro i...

Secondo Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Riccardo Saponara non si è allenato stamattina con i suoi compagni di squadra. È quasi certa la sua assenza questa sera nell'amichevole contro il Livorno. Il giocatore è molto vicino ad approdare al Genoa di Preziosi.