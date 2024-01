Oggi giornata chiave per Rodriguez alla Fiorentina, si può chiudere l’operazione per 7 milioni. Si aspetta l’ok

Come riporta Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, nella giornata di oggi Fiorentina e Club America riprenderanno i contatti per definire l’operazione che porterà in viola Brian Rodriguez per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Bloccato ai box per un problema al ginocchio dai primi di ottobre, l’esterno uruguaiano è entrato in campo per 3 minuti nella sfida vinta dalla sua squadra contro il Querétaro. Arrivato anche l’avallo del tecnico dei messicani, André Soares Jardine, alla cessione, i dirigenti viola aspettano solo l’ok definitivo da parte del Club America per portare a Firenze l’esterno sudamericano. Brian Rodriguez è il primo passo della Fiorentina verso la ristrutturazione del reparto offensivo di Vincenzo Italiano.