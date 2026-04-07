Nuovo stop di 3 settimane per Vlahovic: questa stagione è un flop e guadagna 12 milioni netti

Si ferma ancora Dusan Vlahovic. Per l’attaccante serbo della Juventus, lesione di basso grado del soleo dopo l’infortunio al polpaccio sinistro nel riscaldamento della sfida contro il Genoa di lunedì sera. Tempi di recupero intorno ai 20 giorni: dovrebbe saltare le sfide contro Atalanta e Bologna, ma difficilmente ci sarà anche per la partita in casa del Milan del 26 aprile. Rientro più probabile per la prima partita di maggio contro il Verona.

Nessuna lesione invece per Mattia Perin, che aveva lasciato il posto a Di Gregorio all’intervallo per un problema al polpaccio destro. Solo un fastidio, nessuna lesione. Sarà valutato giorno per giorno, in settimana proverà ad allenarsi con la squadra e se darà risposte positive potrebbe rientrare già per la sfida contro l’Atalanta di sabato sera a Bergamo. In caso non ce la facesse, pronto Di Gregorio che è già rientrato dando risposte positive con il rigore parato a Martin contro il Genoa.

Nel bollettino della Juventus anche le condizioni di Vasilije Adzic, che prosegue la riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la nazionale montenegrina Under 21.

Infortuni Vlahovic e Perin, il comunicato della Juventus”Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.

Anche Mattia Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione”. Lo riporta Sportmediaset