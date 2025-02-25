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Nuovo infortunio muscolare per Douglas Luiz: c'è lesione. Salterà la Fiorentina

Nuovo stop per Douglas Luiz, entrato in corso d'opera e poi sostituito nel secondo tempo di Cagliari-Juve. Ancora un problema muscolare per il centrocampista brasiliano, che questa mattina si è recato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2025 14:45
Nuovo infortunio muscolare per Douglas Luiz: c'è lesione. Salterà la Fiorentina -
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Nuovo stop per Douglas Luiz, entrato in corso d'opera e poi sostituito nel secondo tempo di Cagliari-Juve. Ancora un problema muscolare per il centrocampista brasiliano, che questa mattina si è recato al J Medical per sostenere tutti gli esami strumentali del caso, utili a chiarire la reale entità dell'infortunio. Dopo la diagnosi, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, il rientro del centrocampista è stimato dopo la sosta di marzo per le nazionali.

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