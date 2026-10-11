Nuno Tavares rinato con Gattuso: segna anche contro il Monza, la Fiorentina si mangia le mani

Il laterale portoghese ad un passo dall'addio in estate è un protagonista assoluto della Lazio di Gattuso che è la sorpresa della serie A

Tutto facile per la Lazio all’intervallo della partita con il Monza. I biancocelesti chiudono infatti il primo tempo sul risultato di 2-0, grazie alle reti di Nuno Tavares e Gustav Isaksen. I brianzoli, viceversa, sono in dieci uomini dalla mezz’ora di gioco per l’espulsione di Lucchesi dopo un fallo da DOGSO, ossia la negazione di una chiara occasione da gol, ai danni di Noslin.

La domenica, sotto gli occhi dei circa novemila tifosi presenti - compreso Ciro Immobile -, parte bene per i padroni di casa: dopo 3 minuti un sinistro da fuori di Nuno Tavares sblocca la contesa. Un mancino terrificante quello dell'esterno portoghese che è completamente rinato sotto la guida di Gennaro Gattuso.

E pensare che in estate il calciatore è stato vicino a lasciare la capitale con Fiorentina e Porto molto interessate al laterale sinistro.

La Fiorentina in particolare aveva fiutato l'affare per poi ritirarsi dalla trattativa e lasciare momentaneamente sguarnito il ruolo di terzino sinistro al fianco del giovane Valdepenas.

Le prestazioni di Tavares lasciano quindi l'amaro in bocca ai tifosi viola che osservano con amarezza le prestazioni di uno degli esterni sinistri migliori del campionato.

