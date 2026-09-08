Nulla di grave per Oulai, oggi si allena a parte e poi verrà valutato verso Venezia
Per Oulai non ci sono infortuni di alcun tipo
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2026 13:00
Arrivano buone notizie dal Viola Park per quanto riguarda le condizioni di Inao Oulai. Il calciatore della Fiorentina infatti era uscito anzitempo contro il Torino per un infortunio muscolare.
Svolti gli esami strumentali per Oulai sono arrivate le buone notizie: niente di grave, il calciatore dunque oggi si allena a parte e poi verrà valutato giorno per giorno verso Venezia