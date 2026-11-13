Noriega alla Fiorentina? L'agente frena: "Solo speculazioni, nulla è certo. E' contento al Gremio"

Il procuratore del centrocampista peruviano ha fatto chiarezza sulle voci di mercato

Il nome di Erick Noriega è stato accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina. Dal Brasile erano emerse indiscrezioni su un possibile interesse viola per il centrocampista peruviano del Grêmio, ma a ridimensionare le voci ci ha pensato direttamente il suo agente, Guillermo Zariquey.

"Sono solo speculazioni. Nulla è certo. Ho parlato con il direttore del Grêmio perché, dopo tutto quello che è stato pubblicato, anch'io avevo dei dubbi. Nulla è arrivato al Grêmio, nulla è arrivato a Erick e nulla è arrivato a noi. Assolutamente nulla. Lui è molto felice al Grêmio. È il terzo giocatore con più minuti giocati quest'anno. Capirete il perché".