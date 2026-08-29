Nodo formula per Zirkzee: la Fiorentina vuole almeno il diritto di riscatto, lo United il prestito secco

La Fiorentina spinge per Zirkzee, il nodo è la formula

La Fiorentina continua a lavorare sul fronte attaccante dopo l’accordo con il Como per la cessione di Kean. L’obbiettivo numero 1 è Joshua Zirkzee del Manchester United, con Paratici che sta spingendo forte per portarlo a Firenze.

Nelle ultime ore si è registrato un rallentamento nella trattativa che nei giorni precedenti sembrava ben indirizzata. Il problema principale è sulla formula del trasferimento del bomber Olandese. Il club viola spinge per avere almeno un diritto di riscatto mentre i Red Devils lo vorrebbero cedere per il prestito secco.

Paratici e soci spero di sbloccare e chiudere l’affare entro il weekend, resta viva l’alternativa Beto se non si riuscisse ad arrivare al talento Olandese. Nel mentre Kean è bloccato a Firenze, in attesa che i viola trovino un sostituto