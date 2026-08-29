Marchini: "Zirkzee fa sognare, ma Beto è più funzionale. Fiorentina incartata sulla questione Kean"

Giampaolo Marchini ha fatto il punto sulla situazione dell'attacco viola tra possibili entrate e uscite

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini, ha parlato delle differenze tra i due obiettivi viola, Joshua Zirkzee e Beto, analizzando le caratteristiche e il possibile impatto che entrambi potrebbero avere nel progetto della Fiorentina.

Ha inoltre fatto il punto sulla situazione di stallo tra Fiorentina e Como per Moise Kean, con le due società ancora alla ricerca di un’intesa definitiva. Queste le sue parole:

"La Fiorentina si sta guardando intorno e spero che abbiano le idee chiare per l'attaccante. Zirkzee accende di più i tifosi, Beto è in seconda fila. Mi domando se Beto non sia più funzionale all'idea di gioco di Grosso".

"La Fiorentina è un po' incartata. Per la cessione di Kean è tutto apparecchiato, ma il Como aspetta fino a lunedì. È un passaggio delicato che rischia di mandare all'aria una campagna acquisti di livello".