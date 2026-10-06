Njie: "Voglio dare il massimo con la Fiorentina per conquistare la maglia della Nazionale maggiore"
Alieu Njie sogna la Svezia
Alieu Njie punta alla convocazione con la nazionale maggiore della Svezia, consapevole però che per riuscirci dovrà continuare a mettersi in mostra con la Fiorentina.Dopo aver trovato la rete contro la Macedonia del Nord con la Svezia Under 21, l’esterno viola ha parlato a Fotbollskanalen della possibilità di essere chiamato da Graham Potter: “Cosa devo fare per essere convocato? Sinceramente non lo so. Penso che la cosa migliore sia continuare a lavorare a Firenze e dare il massimo, così da poter essere preso in considerazione per il prossimo raduno”.Njie ha poi spiegato perché considera concreto l’obiettivo della nazionale maggiore: “Se giochi in Serie A, che è uno dei cinque campionati più importanti, penso che tu debba poter giocare anche in nazionale. Essere titolare in Serie A sarebbe un ulteriore passo avanti. Per me significa meritarsi un posto nella rosa della nazionale maggiore. Ora devo avere pazienza e continuare a lavorare. Devo fare tutto il possibile per attirare l’attenzione del CT”.