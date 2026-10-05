Njie: "Sono contento di aver scelto la Fiorentina. Voglio impormi in Italia, la Premier è un sogno"

Le parole di Alieu Njie

Alieu Njie è sempre più convinto della scelta compiuta durante l’ultima sessione estiva di mercato. L’attaccante svedese, arrivato alla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Fotbollskanalen raccontando le ragioni che lo hanno portato a scegliere il club viola: "Guardando a come sono andate le cose, sono davvero soddisfatto della mia decisione".



Prima del trasferimento a Firenze, Njie era stato seguito anche dal Crystal Palace. L’opzione Premier League avrebbe potuto rappresentare un'occasione importante, ma il club inglese non ha affondato il colpo. Una situazione che ha lasciato un po' di amarezza al classe 2004:



"Sono rimasto leggermente deluso anche da loro, perché avrei voluto che insistessero maggiormente. Mi avevano presentato un progetto interessante. Inoltre ho alcuni parenti a Londra, quindi per me sarebbe stato semplice ambientarmi. Ma nel calcio può succedere di tutto e sono comunque molto felice della scelta che ho fatto".



Alla domanda sulla possibilità di aspettare prima di trasferirsi in Inghilterra, l'attaccante ha risposto: "Non è un problema rimandare il sogno. Ho ancora 21 anni e la Premier League resta un mio obiettivo, ma non voglio andarci senza essermi affermato. Preferirei prima impormi, magari proprio in Italia, e successivamente compiere il salto in Inghilterra. Vedremo cosa accadrà".