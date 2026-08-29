Njie in chiusura? Nazione: "Accordo trovato col calciatore, si tratta con Cairo in prima persona"

Ci siamo quasi per Njie. Pronto un contratto fino al 2031 per il calciatore, che la Fiorentina sta cercando di far arrivare a titolo definitivo.

E poi c’è la questione esterno, particolarmente calda. I contatti tra Fiorentina e Torino si sono intensificati per Alieu Njie, talentino che i dirigenti viola vogliono prendere subito a titolo definitivo. Accordo trovato col calciatore (già pronto un contratto fino al 2031), manca quello col Torino, con Cairo che starebbe trattando in prima persona.

Si è parlato anche di un possibile coinvolgimento di Mandragora nell’affare. La sensazione è che a cavallo del weekend la Fiorentina possa chiudere anche questa operazione.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione