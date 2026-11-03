Njie ha lanciato un segnale: sarà una risorsa per la Fiorentina, ma senza paragoni e senza fretta

Njie risponde sul campo: gol, assist e un messaggio a chi lo aveva già bocciato

Dalle critiche agli applausi, nel giro di poche partite. La serata di Reggio Emilia ha restituito alla Fiorentina un protagonista inatteso, ma soprattutto un segnale importante in un momento delicatissimo della stagione. Alieu Njie è stato tra i grandi protagonisti del successo contro il Sassuolo, mettendo a referto un gol e un assist a Pellegrino conquistando il premio di migliore in campo.



Una prestazione che non arriva per caso. Già contro l'Atalanta, infatti, il giovane attaccante aveva lasciato il segno, sfruttando di testa il grande assist di Jiménez. Due indizi che raccontano di un ragazzo capace di ritagliarsi uno spazio e di dare un contributo concreto alla causa viola.



Eppure, fino a pochi giorni fa, il giudizio di una parte della tifoseria era decisamente diverso. Dopo gli errori sotto porta contro il Como, Njie era finito nel mirino delle critiche, con qualcuno che non gli aveva risparmiato commenti particolarmente duri. Del resto, le aspettative erano diventate importanti anche a causa di paragoni illustri, come quello con Leão, che rischiano però di trasformarsi in un peso difficile da gestire per un calciatore ancora in fase di crescita.



Ed è proprio questo il punto: Njie non deve essere paragonato a nessuno, ma accompagnato nel suo percorso di maturazione. Ha qualità, fisicità e margini di miglioramento, ma ha soprattutto bisogno di lavorare con serenità, senza passare in poche settimane dall'essere un fenomeno a diventare un giocatore da bocciare. Il calcio, specialmente con i giovani, richiede equilibrio e pazienza.

Anche gli errori sotto porta contro il Como vanno letti nella giusta prospettiva. Il fatto stesso che Njie riesca a costruirsi occasioni è il segnale di un giocatore che ci crede, che non si tira indietro e continua a cercare la giocata. La freddezza si può migliorare con il lavoro, mentre la voglia di mettersi in gioco è una qualità da valorizzare. Ecco perché servono pazienza e fiducia, non paragoni ingombranti o bocciature affrettate.



Le parole pronunciate ai microfoni di Sky dopo la partita raccontano anche la sua mentalità: "Sono veramente contento, senza questa squadra non sono forte. Ogni giorno mi spinge a fare bene per la squadra e per tutta Firenze. Ho lavorato tanto per fare questi gol. Siamo in un momento difficile, ma spero che questo gol possa aiutare la squadra". Un pensiero che mette al centro il gruppo e la voglia di contribuire alla risalita della Fiorentina.



Un merito va riconosciuto anche a Vanoli, che ha continuato a dargli fiducia nonostante gli errori e le critiche. Una scelta che a Reggio Emilia ha dato i suoi frutti e che potrebbe rivelarsi preziosa anche per il futuro.



Adesso, però, guai a esagerare con gli entusiasmi. Una grande partita non cancella il lavoro che resta da fare, così come gli errori precedenti non potevano definire il valore del ragazzo. Njie ha lanciato un segnale: se continuerà a lavorare con umiltà, calma e fiducia, potrà diventare una risorsa importante per questa Fiorentina. Senza paragoni, senza etichette e senza fretta.