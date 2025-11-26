26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:49

Nicolussi Caviglia: “Dobbiamo lavorare sulla qualità e avere più coraggio nel cercare il play”

26 Novembre · 15:11

Il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’AEK Atene in Conference League

“Sicuramente dobbiamo lavorare sulla qualità è troppo importante. Saper leggere i momenti della gara quando aspettare o velocizzare. Ci abbiamo lavorato nelle due settimane durante la sosta, possiamo migliorare lì e capire quali sono i momenti per fare una determinata cosa.”

“Sicuramente ci sta dando concetti che cerchiamo di apprendere il più velocemente possibile. Ogni allenamento è prezioso. Il campo è dove riesci a trovare gli automatismi, dobbiamo ripartire dalla compattezza e lo stare uniti.”

“Il fatto di trovare il play dentro ci stiamo lavorando. Sono automatismi che ritrovi in partita in base agli avversari e come ti vengono a pressare. Diventa fondamentale in certe situazioni avere il coraggio di giocare dentro per noi è importante farci trovare lì.”

“Le squadre Greche sono squadre intense che giocano. L’aspetto temperamentale di fa vincere i duelli e sono troppo importanti all’interno della gara e ci stiamo concentrando su questo.”

