Nicolussi Caviglia: “Dobbiamo lavorare sulla qualità e avere più coraggio nel cercare il play”

Il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’AEK Atene in Conference League

“Sicuramente dobbiamo lavorare sulla qualità è troppo importante. Saper leggere i momenti della gara quando aspettare o velocizzare. Ci abbiamo lavorato nelle due settimane durante la sosta, possiamo migliorare lì e capire quali sono i momenti per fare una determinata cosa.”

“Sicuramente ci sta dando concetti che cerchiamo di apprendere il più velocemente possibile. Ogni allenamento è prezioso. Il campo è dove riesci a trovare gli automatismi, dobbiamo ripartire dalla compattezza e lo stare uniti.”

“Il fatto di trovare il play dentro ci stiamo lavorando. Sono automatismi che ritrovi in partita in base agli avversari e come ti vengono a pressare. Diventa fondamentale in certe situazioni avere il coraggio di giocare dentro per noi è importante farci trovare lì.”

“Le squadre Greche sono squadre intense che giocano. L’aspetto temperamentale di fa vincere i duelli e sono troppo importanti all’interno della gara e ci stiamo concentrando su questo.”