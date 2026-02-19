Nicoletti: “La Fiorentina ha costruito la rosa per la Champions e vuole vincere la Conference”

L’intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, ha parlato a Lady Radio in merito alla gara di Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Ecco le sue parole.

“Uscire e snobbare la Conference? È una competizione europea e la Fiorentina rappresenta Firenze e una maglia importante… mi viene da sorridere e non capisco chi ha la tendenza a non rendersi conto di questo. La Conference League va rispettata, non è un intralcio, voglio vincerla, e aggiungo che le seconde linee non esistono. La squadra è partita costruendo un organico per puntare alla Champions ed ha iniziato la Conference per vincerla. Rispetto per lo Jagiellonia, ma davvero si pensa che la Fiorentina abbia problemi di rosa? I fatturati sono ben diversi ma lo Jagiellonia va rispettato, con la Fiorentina avrà una gran bella vetrina e dalla Conference ottiene risorse e può mettere in mostra i migliori giocatori. In panchina ci saranno tanti giovani, ma alcuni hanno vent’anni, consideriamo che il Borussia Dortmund due giorni fa ha fatto esordire un 18enne da titolare in Champions”.