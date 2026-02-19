19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nicoletti: “La Fiorentina ha costruito la rosa per la Champions e vuole vincere la Conference”

News

Nicoletti: “La Fiorentina ha costruito la rosa per la Champions e vuole vincere la Conference”

Redazione

19 Febbraio · 13:56

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 13:56

Condividi:

di

"Ma davvero si pensa che la Fiorentina abbia problemi di rosa?"

L’intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, ha parlato a Lady Radio in merito alla gara di Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia. Ecco le sue parole.

“Uscire e snobbare la Conference? È una competizione europea e la Fiorentina rappresenta Firenze e una maglia importante… mi viene da sorridere e non capisco chi ha la tendenza a non rendersi conto di questo. La Conference League va rispettata, non è un intralcio, voglio vincerla, e aggiungo che le seconde linee non esistono. La squadra è partita costruendo un organico per puntare alla Champions ed ha iniziato la Conference per vincerla. Rispetto per lo Jagiellonia, ma davvero si pensa che la Fiorentina abbia problemi di rosa? I fatturati sono ben diversi ma lo Jagiellonia va rispettato, con la Fiorentina avrà una gran bella vetrina e dalla Conference ottiene risorse e può mettere in mostra i migliori giocatori. In panchina ci saranno tanti giovani, ma alcuni hanno vent’anni, consideriamo che il Borussia Dortmund due giorni fa ha fatto esordire un 18enne da titolare in Champions”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio