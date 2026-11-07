Nicoletti: "Conferenza stampa di Vanoli inutile. Juve? È la partita dell’anno, imperativo fare punti"

Le parole di Costantino Nicoletti in vista della gara di domani contro la Juventus

Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha commentato le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa:

“Principalmente della conferenza di quest'oggi di Vanoli mi sono segnato due passaggi, che secondo me rappresentano gli unici spunti delle sue dichiarazioni. Su uno mi trova molto d'accordo, ovvero quello sul valore della sfida: quella contro la Juventus, per noi fiorentini, è la partita dell'anno. Forse i giovani di oggi non la sentono come noi boomer, ma non dobbiamo prenderci in giro”.

“Io personalmente ho sempre avuto un fastidio viscerale nei confronti di questa squadra nonostante mio padre, che non c'è più, fosse un grande tifoso della Juventus: tanto che quando si sposo ricevette anche il telegramma dal club bianconero. Quando da tifoso sono andato a Torino, al Delle Alpi, ne ho vissute di tutte i colori assieme al popolo della Curva Fiesole e del Collettivo autonomo”.

"L'altro passaggio che mi sono segnato è quando il tecnico ha sottolineato che non sa se farà giocare bene questa squadra, o dove arriverà. Se non lo sappiamo li che li vede tutti i giorni chi lo deve sapere? Non va bene che risponda cosi, anche se capisco che dietro queste considerazioni ci sia tanto di pretattica per non svelare niente agli avversari. Conferenze stampa come queste sono inutili, non servono a niente: il tecnico non ci ha detto niente su Atta o su quello che potrebbe essere l'undici titolare. Questa cosa mi delude sempre”

Aggiunge: "Nei giorni scorsi è arrivato un preparatore atletico dall'America che potrebbe davvero giocare al calcio storico fiorentino. Mi aspetto che lui, e tutto lo staff di Vanoli, abbiamo trasmesso alla squadra non la pressione della sfida, ma l'importanza di questa partita.

"Domani non possiamo assolutamente permetterci di sbagliare l'approccio alla partita, anche perché come confermato oggi dal mister a parte qualche singolo la squadra viola sta molto bene. Adesso l'imperativo deve essere quello di fare punti, anche se sono convinto che la Juventus non verrà a Firenze per fare una passeggiata: ricordiamoci che lo scorso anno non li abbiamo esclusi dalla rincorsa alla Champions League".

