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Nicoletti attacca: "Joseph Commisso? Lasciamolo perdere, è un ologramma. La società non esiste"

Le dichiarazioni di Costantino Nicoletti che attacca duramente la proprietà Viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 13:40
Nicoletti attacca: "Joseph Commisso? Lasciamolo perdere, è un ologramma. La società non esiste" -
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L'intermediario di mercato e tifoso viola, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio, si è soffermato sul Presidente Joseph Commisso: “Lasciamolo perdere, tanto non esiste la proprietà di questa società, convinciamoci che siamo amministrati da un fondo d’investimento". 

Aggiunge: “Ha ereditato un titolo, è un ologramma, un cartonato, una figura di rappresentanza, non esiste il presidente".

Su Paratici: "Abbiamo desiderato tanto un dirigente di spessore, come Paratici, che non ha senso che vada via ora e che si sta portando i suoi collaboratori. E difatti sarà lui il direttore sportivo della Fiorentina per il prossimo anno". 

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