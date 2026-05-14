Nicoletti attacca: "Joseph Commisso? Lasciamolo perdere, è un ologramma. La società non esiste"

Le dichiarazioni di Costantino Nicoletti che attacca duramente la proprietà Viola

L'intermediario di mercato e tifoso viola, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio, si è soffermato sul Presidente Joseph Commisso: “Lasciamolo perdere, tanto non esiste la proprietà di questa società, convinciamoci che siamo amministrati da un fondo d’investimento".

Aggiunge: “Ha ereditato un titolo, è un ologramma, un cartonato, una figura di rappresentanza, non esiste il presidente".

Su Paratici: "Abbiamo desiderato tanto un dirigente di spessore, come Paratici, che non ha senso che vada via ora e che si sta portando i suoi collaboratori. E difatti sarà lui il direttore sportivo della Fiorentina per il prossimo anno".