Nico Gonzalez flop totale, la Juventus lo vuole vendere 12 mesi dopo il suo acquisto. Lo vogliono in Arabia

Giorni di grande lavoro in casa Juventus, che dopo aver cambiato profondamente la struttura dirigenziale (recente l’ingresso di François Modesto come direttore tecnico), impegnata per puntellare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

L’obiettivo principale rimane Sancho, per il quale proprio in queste ore c’è stato un ulteriore passo avanti nella trattativa. Sul fronte uscite, sempre più probabile Nico Gonzalez, per il quale ci sarebbero interessi dall’Arabia.

Luci e ombre sul futuro di Nico Gonzalez, che dopo una stagione di alti e bassi potrebbe già lasciare la Juventus. Negli ultimi giorni si è parlato del molto dell’interesse dell’Al-Ahli, squadra araba, che avrebbe individuato nell’argentino un’ottima soluzione per l’attacco.

La valutazione è di circa 25-30 milioni, i bianconeri puntano a massimizzare un investimento che un’estate fa è stato di oltre 30 milioni. Alla Juventus Nico ha fin qui messo insieme 38 partite, accompagnate da 5 gol e 4 assist. Bottino non esaltante, che rende il suo futuro in bianconero piuttosto incerto.