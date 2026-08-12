Nessun divieto per i tifosi della Fiorentina per la trasferta di Roma del 24 agosto

I tifosi Viola potranno andare a Roma

La Fiorentina inizierà il proprio campionato in trasferta, facendo visita alla Roma di Gian Piero Gasperini allo Stadio Olimpico. Una sfida che, considerando i possibili profili di rischio legati all’ordine pubblico, ha portato le autorità a stabilire alcune disposizioni specifiche per i sostenitori Viola.



Per la gara sarà consentita la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze, ma esclusivamente per il settore ospiti. Per poter acquistare il tagliando sarà inoltre necessario essere iscritti al programma di fidelizzazione ufficiale dell’ACF Fiorentina.



Si chiude così per i tifosi Viola il periodo di limitazioni alle trasferte: il settore ospiti dell’Olimpico potrà infatti essere riempito dai sostenitori gigliati, pronti a seguire la squadra di Fabio Grosso fin dalla prima giornata di una stagione che si preannuncia ricca di entusiasmo e aspettative.