Ndour titolare nell'undici scelto da Baldini contro la Polonia. In palio la qualificazione diretta agli Europei

La formazione ufficiale di Silvio Baldini che a Pescara sfida la Polonia: serve una vittoria con due gol di scarto per andare agli Europei

Tutto in una gara. L'Italia Under 21 affronta la Polonia Under 21 nell'ultima sfida di qualificazione del gruppo E di qualificazione ai prossimi Europei di Categoria.

Gli Azzurrini di Silvio Baldini devono solo vincere e farlo con due goal di scarto per poter qualificarsi direttamente alla fase finale del torneo, mentre con una vittoria di un solo goal di scarto resterebbe in piena corsa per una qualificazione come migliore seconda. Con tutti gli altri risultati Ndour e compagni si ritroverebbero a novembre a dover affrontare gli spareggi come riportato da Calciomercato.com.

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho.

A disposizione: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli.

All. Baldini.

POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko, Mikolajewski.

A disposizione: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Oyedele, Drachal, Duda.

All. Brzeczek.