Ndour: “Nei minuti decisivi la paura ci ha trasmesso sicurezza, unione e spirito di squadra”

Ndour nel post partita di Fiorentina-Pisa ai microfoni di Dazn:

Dopo il match, Ndour ha sorriso a Paolo Vanoli e ha raccontato il confronto:

“Ci ha fatto i complimenti perché abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo ottenuto una vittoria importante per noi, ottenuta da squadra: nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo abbiamo sofferto di più, ma abbiamo sofferto tutti insieme e non abbiamo subito gol. Questo è molto importante e siamo molto felici.”

Sulla sua crescita personale e il ruolo in squadra:

“Penso di dover migliorare un po’ dappertutto. Sono ancora molto giovane e credo di avere ancora buoni margini di miglioramento, e questa è una cosa positiva. Mi sto sforzando di essere cattivo su tutti i palloni, di rimanere concentrato tutti i 90 minuti. Forse era quello che mi mancava, e penso di stare migliorando.”

Sul finale di partita e sulla pressione dei punti persi in passato:

“Guardando le vecchie partite, un po’ di paura c’era, ma era una paura che ci dava ancora più concentrazione. Come si è visto negli interventi di Ranieri e nelle parate di De Gea, festeggiamo tutti insieme ogni azione positiva dei compagni. Sì, c’era un po’ di paura, ma ci ha trasmesso sicurezza e unione.”