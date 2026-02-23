23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ndour: “Nei minuti decisivi la paura ci ha trasmesso sicurezza, unione e spirito di squadra”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

23 Febbraio · 21:22

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 21:22

di

Ndour nel post partita di Fiorentina-Pisa ai microfoni di Dazn:

Dopo il match, Ndour ha sorriso a Paolo Vanoli e ha raccontato il confronto:
“Ci ha fatto i complimenti perché abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo ottenuto una vittoria importante per noi, ottenuta da squadra: nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nel secondo abbiamo sofferto di più, ma abbiamo sofferto tutti insieme e non abbiamo subito gol. Questo è molto importante e siamo molto felici.”

Sulla sua crescita personale e il ruolo in squadra:
“Penso di dover migliorare un po’ dappertutto. Sono ancora molto giovane e credo di avere ancora buoni margini di miglioramento, e questa è una cosa positiva. Mi sto sforzando di essere cattivo su tutti i palloni, di rimanere concentrato tutti i 90 minuti. Forse era quello che mi mancava, e penso di stare migliorando.”

Sul finale di partita e sulla pressione dei punti persi in passato:
“Guardando le vecchie partite, un po’ di paura c’era, ma era una paura che ci dava ancora più concentrazione. Come si è visto negli interventi di Ranieri e nelle parate di De Gea, festeggiamo tutti insieme ogni azione positiva dei compagni. Sì, c’era un po’ di paura, ma ci ha trasmesso sicurezza e unione.”

