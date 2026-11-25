Ndour, l'incedibile che non convince: Paratici lo blindò in estate, ma in campo è un fantasma

L'intoccabile che non lascia il segno

C'è un caso che merita una riflessione in casa Fiorentina: quello di Cher Ndour. Il centrocampista viola continua a essere una presenza fissa nell'undici titolare, ma il rendimento offerto finora non sembra all'altezza della fiducia che gli è stata concessa. E il paradosso è che non si tratta soltanto di una scelta di Paolo Vanoli: Ndour era stato blindato addirittura in estate da Fabio Paratici, che lo aveva indicato come l'unico incedibile.



Una presa di posizione netta, arrivata nel corso della rivoluzione estiva della Fiorentina. "Tutte le offerte saranno valutate, tranne quelle per Ndour: Cher è incedibile", aveva dichiarato il direttore sportivo viola. Parole che lasciavano intendere quanto il club credesse nelle qualità e nei margini di crescita del centrocampista. A distanza di mesi, però, la domanda è inevitabile: questa fiducia è stata ripagata?



Difficile individuare, fino a questo momento, prestazioni capaci di giustificare un simile investimento di fiducia. Ndour gioca, viene confermato e continua a occupare una posizione centrale nelle gerarchie viola. Eppure, se si prova a ripercorrere le sue apparizioni, sono davvero pochi gli episodi rimasti impressi. Uno di questi è il palo colpito contro il Genoa. Troppo poco per un calciatore che avrebbe dovuto rappresentare una delle certezze del nuovo progetto. Il gol da 70 metri con la Nazionale U21 appare come un lontano ricordo.



Il problema non è soltanto la mancanza di gol o assist. Ndour fatica a incidere nella costruzione del gioco, non sempre riesce a garantire personalità in mezzo al campo e spesso finisce per attraversare le partite senza lasciare un segno concreto. Anche a Monza la sua prova è stata insufficiente, con difficoltà evidenti sia nelle letture difensive sia nella gestione delle situazioni di gioco.



Eppure il suo posto sembra difficilmente in discussione. Vanoli continua a puntarci con grande convinzione, tanto da preferirlo con regolarità anche ad altri interpreti della mediana. I numeri raccontano una fiducia praticamente incondizionata: Ndour è partito titolare in undici delle dodici gare di campionato disputate dalla Fiorentina, a cui si aggiungono le due presenze dal primo minuto in Coppa Italia. Tredici partite da titolare su quattordici complessive e il terzo posto nella rosa viola per minutaggio.

Una scelta che inevitabilmente apre interrogativi sulle gerarchie e sulle alternative a disposizione dell'allenatore. Perché se un giocatore non riesce a convincere, la maglia da titolare non può diventare un diritto acquisito.



Paratici lo ha blindato in estate, Vanoli continua a schierarlo. Adesso, però, servirebbe qualcosa di più delle parole e della fiducia: servono prestazioni. Perché, al momento, Ndour è uno degli intoccabili della Fiorentina, ma non uno dei giocatori che stanno convincendo.