Ndour: "Grandissima prestazione, ci siamo guadagnati questa qualificazione. Baldini è una grande persona"

Il centrocampista azzurro ha parlato nel post partita

Al termine della netta vittoria per 6-2 contro la Polonia, impreziosita anche dalla sua doppietta personale, Cher Ndour ha parlato ai microfoni della Rai nell’immediato post partita. Il centrocampista viola ha commentato così la prestazione e il successo degli Azzurri:

"Oltre al gol abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra, con sacrificio. Abbiamo fatto un'impresa, passiamo direttamente agli Europei e avevamo lavorato due settimane per questo risultato. Importante dimostrare questo atteggiamento. Abbiamo segnato due gol dopo la loro rete, questo significa essere squadra ed essere tutti uniti".

Ndour ha voluto riservare anche un pensiero al mister Baldini:

"Il mister lavora per questo: se lo merita perché ha passato un periodo difficile. Tutti gli vogliamo bene quasi come un padre perché prima di essere un allenatore è una grande persona e ce ne sono pochi così. Mi viene un po' da piangere a parlarne".