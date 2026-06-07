Ndour: "E' un orgoglio venire in Nazionale, ci tenevamo tantissimo a vincere. Baldini meriterebbe la conferma"

Punto fermo della Nazionale di Silvio Baldini, Cher Ndour si presenta ai microfoni visibilmente soddisfatto dopo la vittoria in Grecia

Al termine di Grecia-Italia, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour si è presentato ai microfoni di Rai Sport dopo 90 minuti di battaglia che hanno visto vincere la Nazionale.



Ecco le parole Ndour:

"Ci tenevamo tantissimo a vincere, è stata una partita intensa. Nel primo tempo abbiamo approcciato bene la gara poi l'espulsione ha un po complicato la partita. Abbiamo festeggiato molto, siamo una famiglia".

Su questa nazionale affiatata come un club:

"Sembriamo una squadra di club, il mister lavora molto sui tempi di pressione e sui tempi di attesa. Il gol di Pio nasce da una pressione fatta bene da tutti e lavorare con questi ragazzi con questo staff è una cosa fantastica. E' un piacere e un orgoglio venire in Nazionale".

Sulla conferma di Baldini:

"Sono questioni che non dipendono da me. Il mister ha dimostrato grandi valori. Calcisticamente è una persona fantastica, sincera e diretta e forse anche troppo. Per me se lo meriterebbe".

Sulla chiamata della Nazionale:

"Il mister mi ha chiamato ed ero felicissimo. Purtroppo in un momento non felice della Nazionale, questo ci ha spinto ad essere uniti. Ognuno di noi ha dato la vita in questi 10 giorni"