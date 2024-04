N’Dicka non ha mai perso conoscenza. È stato portato in ospedale con il codice giallo, non è in pericolo di vita

Grande apprensione nel mondo Roma e in generale nel calcio italiano per le condizioni di salute di Evan N’Dicka, vittima di un malore nel corso della partita tra la sua Roma e l’Udinese, poi sospesa al minuto 71 sul risultato parziale di 1-1.Subito dopo aver accusato il problema cardiaco, N’Dicka è stato sottoposto a un elettrocardiogramma direttamente al Bluenergy Stadium per poi essere trasferito all’ospedale di Udine per tutti gli accertamenti del caso. Attualmente il difensore centrale è ricoverato in codice giallo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, i giocatori della Roma vogliono rimanere a fianco del loro compagno e hanno chiesto di poter andare all’ospedale di Udine in pullman così da poter dare il loro supporto a distanza a N’Dicka.