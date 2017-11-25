Nazione: non solo Dubois, per la difesa la Fiorentina guarda anche al Boca Juniors...
Su La Nazione di questa mattina c'è spazio anche per il mercato. I difensori in arrivo potrebbero essere due, con il nome di Gino Peruzzi (Boca Juniors) che prende quota, insieme a quello di Leo Duboi...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 08:41
Su La Nazione di questa mattina c'è spazio anche per il mercato. I difensori in arrivo potrebbero essere due, con il nome di Gino Peruzzi (Boca Juniors) che prende quota, insieme a quello di Leo Dubois (Nantes). La loro valutazione è assolutamente abbordabile, complice il contratto in scadenza a giugno prossimo, e la Fiorentina punta tutto sul fatto che si può trattare l’acquisto con un indennizzo basso.