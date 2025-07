Alla Fiorentina non serve un play classico ma un giocatore più dinamico. Da qui era nata l’idea Bernabé. Porta per ora chiusa. Possibile che un nuovo tentativo possa essere fatto, ma al momento non c’è niente da registrare. In quella zona di campo (Pioli ha glissato su Asllani…) in ogni caso sarà fatto un investimento importante a livello di cartellino. L’impressione è che si possa arrivare intorno ai 18-20 milioni. Lo scrive La Nazione.