2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Fiorentina su Casadei. Mandragora ha rifiutato il Genoa, sullo sfondo l’Atalanta”

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Fiorentina su Casadei. Mandragora ha rifiutato il Genoa, sullo sfondo l’Atalanta”

Redazione

2 Gennaio · 10:00

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 10:00

Condividi:

di

Diversi giocatori sono destinati a lasciare Firenze

Sul fronte partenze diversi giocatori sono destinati a salutare Firenze. Da Pablo Marí a Viti, passando per Richardson, Sabiri, Infantino e Dzeko. Valutazioni in corso anche su Kouame e i giovani Martinelli e Kouadio, che potrebbero trovare spazio in prestito in serie B. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile scambio con il Torino, con protagonisti Mandragora e Casadei, calciatore che piace alla Fiorentina a prescindere da questa operazione (comunque molto difficile) abbozzata con il club di Cairo. Mandragora ha già rifiutato il Genoa, mentre per lui resta sullo sfondo l’Atalanta, tra le cui fila piacciono Lazar Samardzic e Marco Brescianini. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio