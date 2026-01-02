Nazione svela: “Fiorentina su Casadei. Mandragora ha rifiutato il Genoa, sullo sfondo l’Atalanta”

Sul fronte partenze diversi giocatori sono destinati a salutare Firenze. Da Pablo Marí a Viti, passando per Richardson, Sabiri, Infantino e Dzeko. Valutazioni in corso anche su Kouame e i giovani Martinelli e Kouadio, che potrebbero trovare spazio in prestito in serie B. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile scambio con il Torino, con protagonisti Mandragora e Casadei, calciatore che piace alla Fiorentina a prescindere da questa operazione (comunque molto difficile) abbozzata con il club di Cairo. Mandragora ha già rifiutato il Genoa, mentre per lui resta sullo sfondo l’Atalanta, tra le cui fila piacciono Lazar Samardzic e Marco Brescianini. Lo scrive La Nazione.