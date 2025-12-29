29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Fazzini non recupera, è ancora out. Anche Pablo Marì resta ai box”

Redazione

29 Dicembre · 09:21

di

Oggi la Fiorentina tornerà ad allenarsi

Dopo la domenica libera concessa da Vanoli alla squadra, oggi la Fiorentina riprenderà gli allenamenti e comincerà a mettere nel mirino la partita contro la Cremonese del prossimo turno, altra sfida da bollino rosso sul fronte del tifo e comunque da non sbagliare per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. Settimana lunga per i gigliati, che si alleneranno tutti i giorni al Viola Park. Da valutare diversi calciatori per quanto riguarda l’infermeria. Sicuramente Jacopo Fazzini, ancora alle prese con il problema alla caviglia che si è rivelato più serio del previsto. L’ex Empoli viene monitorato di giorno in giorno, ma fin qui non è mai rientrato nemmeno nei convocati. Ai box resta anche Pablo Marí a causa di una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Difficile possa essere arruolabile per la partita contro la Cremonese di Nicola. Lo scrive La Nazione.

