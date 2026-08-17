Nazione su Kean: “Settimana decisiva. Il Como dovrà convincere giocatore e Fiorentina”

Non sono ancora arrivate offerte ufficiali

A proposito di amici, nel post Ferragosto è tornato a circolare anche il forte interesse del Como per Kean. Voci che rimbalzano dalle sponde del lago, ma ancora non si sono tradotte in offerte ufficiali. L'impressione è che questa sia la settimana decisiva per mettere un punto. In un senso o nell'altro.

Se il Como è realmente interessato (e pare aver messo in standby Delap del Chelsea) dovrà muovere passi concreti e convincenti con la Fiorentina e con l'entourage del giocatore, parso comunque ben integrato nel progetto tecnico di Grosso in Coppa Italia contro il Benevento. Qualche ora di attesa su diversi fronti, ma la volata finale è già iniziata. Lo riporta La Nazione.