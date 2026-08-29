Nazione su Dodò: "Entro lunedì può lasciare la Fiorentina. Olympiakos e Nottingham Forest sul calciatore"

I due club - controllati entrambi da Evangelos Marinakis - si sono interessate al calciatore. Il Nottingham non offre più di 9 milioni più bonus.

Che entro lunedì possa lasciare la Fiorentina non sembra in dubbio. Il brasiliano Dodo - seppur titolare all’Olimpico al debutto in campionato - ha la valigia pronta da diverse settimane. A mancare è stata fin qui l’offerta giusta per portarlo via da Firenze, ma la volontà delle parti è quella di separarsi senza strappi. Il Nottingham Forest lo sta lusingando da qualche giorno e nelle ultime ore ha anche alzato l’offerta da 7 a 9 milioni più 2 di bonus. Ultima offerta, gli inglesi hanno fatto sapere di non volersi spingere più sù. Ma nelle stesse ore sarebbe arrivata nella sede viola anche una proposta dell’Olympiakos.

Curiosità vuole che i due club sulle tracce di Dodo siano entrambi controllati da Evangelos Marinakis. Insomma, stesso obiettivo e stessa proprietà. Difficile pensare che i due club si diano battaglia a suon di milioni. Più facile che si accordino con l’entourage del brasiliano per la collocazione migliore possibile in questo momento. Nelle prossime ore è attesa la decisione della Fiorentina, che comunque ha sempre valutato Dodo intorno ai 12 milioni. Non siamo lontani.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione