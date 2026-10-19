Nazione stronca Di Bello: "Pomeriggio da incubo, il fallo è netto. Il VAR ormai non interviene più"

Al netto di tutte le polemiche relative al VAR, rimane il gravissimo errore dell’arbitro che condiziona tutta la partita della Fiorentina

Pomeriggio da incubo per Di Bello, per niente aiutato da Paterna e Pezzuto al Var. La decisione madre della sua partita arriva al minuto 32 del primo tempo, quando non fischia un evidentissimo fallo di Milla su Goncalves. Da lì si sviluppa brevemente l’azione del Como, che manda al gol Liberali. Detto che ormai il Var non interviene più per decisioni di campo, rimane il gravissimo errore dell’arbitro che condiziona tutta la partita della Fiorentina.

Sul tema è intervenuto anche Luca Marelli a fine partita. «Il giocatore non arriva mai a toccare la sfera e, nella parte conclusiva del contrasto, il corpo di Goncalves finisce sotto quello di Milla. Per questa ragione c’erano tutti gli elementi per giustificare un intervento del Var. Sorprende la scelta di Paterna. Si trattava di un fallo evidente, anche perché Milla non ha mai colpito il pallone».

In chiusura di primo tempo in cattedra sale invece il Var. La squadra di Vanoli esulta per il secondo gol di Pongracic. Sembra tutto regolare, ma si guasta il Soat (fuorigioco semiautomatico). Paterna e Pezzuto tracciano le linee alla vecchia maniera e sanciscono il fuorigioco.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione