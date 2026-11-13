L'analisi Nazione: "Squadra giovane, molto giovane, ma anche ambiziosa. E il futuro ha bisogno di protezione"

Così la voleva e l’ha costruita Paratici che adesso è pronto ad osservare, applaudire e coccolare i suoi talenti

C’ è una scommessa che la Fiorentina non può permettersi di perdere: trasformare la gioventù del proprio reparto offensivo in un patrimonio tecnico, prima ancora che economico. Pellegrino, Mastantuono e Njie rappresentano tre interpretazioni differenti dell’attaccante moderno, tre percorsi ancora in costruzione e un investimento sul futuro che richiede una condizione imprescindibile: il tempo. Perché avere talento è una virtù, ma saperlo accompagnare, valorizzare e difendere è una responsabilità.

I numeri raccontano già qualcosa di interessante. Dopo undici giornate di campionato, i tre hanno messo insieme undici reti: quattro a testa per Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono, tre per Alieu Njie. Un bottino significativo, soprattutto considerando l’età e i margini di crescita dei protagonisti. Ma dietro le cifre c’è molto di più: una squadra che deve imparare a costruire un’identità offensiva anche attraverso le caratteristiche dei giovani.

Pellegrino, 25 anni, è il riferimento centrale. I suoi 192 centimetri non sono soltanto una caratteristica anagrafica: sono una risorsa tattica. Per valorizzarlo servono cross, presenza sugli esterni e una squadra capace di accompagnare la manovra. Il rischio, altrimenti, è chiedergli di fare tutto: proteggere il pallone, creare profondità, dialogare e finalizzare.

Mastantuono è invece il talento che accende l’immaginazione. Diciannove anni ancora da compiere, un percorso già passato attraverso River e Real, qualità tecnica che gli consente di giocare tra le linee e cercare la soluzione individuale. I quattro gol segnati nelle prime undici giornate confermano che non si tratta soltanto di un prospetto da aspettare: è un giocatore che può già determinare. Deve però crescere nella gestione dei possessi, nella scelta dei tempi e nella capacità di rendere funzionale il talento al gioco collettivo.

Poi c’è Njie, 21 anni, forse il profilo che più di tutti rappresenta il concetto di crescita da accompagnare. Velocità, accelerazione, attitudine ad attaccare lo spazio e disponibilità al lavoro offensivo. I tre gol sono un segnale, ma non esauriscono il suo potenziale. Deve migliorare nella continuità, nella lettura delle situazioni e nella precisione dell’ultimo gesto. Sono aspetti che si acquisiscono giocando, sbagliando e riprovando. Togliergli il diritto all’errore significherebbe limitarne lo sviluppo.

La questione, allora, non è semplicemente anagrafica. È culturale e tecnica. Una squadra che sceglie di investire sui giovani deve essere coerente con questa scelta, anche nei momenti difficili. Non si può pretendere maturità immediata da chi sta ancora costruendo il proprio bagaglio di esperienza. La continuità di impiego, la protezione mediatica e ambientale, la presenza di compagni esperti e la chiarezza dei compiti sono strumenti di crescita tanto quanto gli allenamenti.

La Fiorentina ha davanti un’opportunità: costruire un reparto offensivo complementare, nel quale Pellegrino garantisca presenza e profondità, Mastantuono inventiva e qualità tra le linee, Njie strappi e attacco dello spazio. Non tre alternative da mettere in competizione permanente, ma risorse da integrare in un progetto. La gioventù non è una scorciatoia per spendere meno, né un alibi per giustificare ogni limite. È un investimento che produce risultati soltanto se accompagnato da competenza e pazienza.

La sfida sarà proprio questa: difendere il talento senza proteggerlo dalla responsabilità, concedergli tempo senza rinunciare alle ambizioni. Perché il futuro viola non ha bisogno di essere aspettato passivamente. Ha bisogno di essere costruito.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione