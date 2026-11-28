Probabile Nazione: "Si torna al 4-3-3. In mediana ballottaggio Oulai-Brescianini, a destra sfida Jimenez-Dodò"

La società ha autorizzato Oulai a interrompere il ritiro. Vanoli ha deciso di tornare al 4-3-3 e deve ancora scegliere il terzino destro tra Jimenez e Dodo

La seconda giornata di ritiro è filata via al Viola Park nel silenzio più assoluto. Lontano da occhi indiscreti i viola hanno continuato a preparare il difficile appuntamento di domani all’ora di pranzo contro l’Udinese. Tutto è stato scandito secondo un programma rigidissimo a cui tutti i giocatori (ad eccezione degli infortunati Pongracic e Viery, che anche ieri hanno svolto lavoro individuale) si dono dovuti attenere e che verrà bissato anche oggi, giorno della partenza per il Friuli: sveglia alle 8, colazione (che in realtà è stato un brunch, visto che tutto è stato calcolato in funzione della partita che si svolgerà alle 12:30) alle 9:30 e poco dopo mezzogiorno la seduta sul campo. Subito dopo, il classico riposo nelle rispettive stanze, la merenda in orario pomeridiano e la cena alle 20. Poi di nuovo in camera, in vista della rifinitura di oggi che dovrà consentire a Paolo Vanoli (che parlerà in sala stampa alle 16) di fare le scelte definitive in vista della sfida con l’Udinese.

La seduta di ieri ha visto un assente a sorpresa, ovvero Christ Oulai, a cui la società ha consentito di interrompere il ritiro per questioni personali (da sbrigare a Firenze) che tuttavia non preoccupano: da capire se l’ivoriano rientrerà in tempo oggi e si renderà disponibile per la trasferta di Udine. Dove il tecnico, che ha ormai deciso di cambiare modulo e di tornare al 4-3-3, ha a questo punto più di un dubbio: oltre al partner di Fagioli e Ndour in mediana (chi tra Oulai e Brescianini?), resta da sciogliere anche il nodo legato al terzino destro, ruolo per il quale è aperto il ballottaggio tra Jimenez e Dodo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione