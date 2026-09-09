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Nazione rivela: "Atta preoccupa non è al 100%. Ma a Venezia dovrebbe esserci"

Il centrocampista convive da tempo con alcuni fastidi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2026 08:32
Nazione rivela: "Atta preoccupa non è al 100%. Ma a Venezia dovrebbe esserci" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tutti stanno lavorando al massimo, anche se resta apprensione attorno alle condizioni di Arthur Atta: il centrocampista è stato obbligato a entrare contro il Torino pur non essendo al 100% e convive da tempo con alcuni fastidi che ne stanno limitando brillantezza e continuità. Al momento, però, nulla sembra mettere a repentaglio la sua presenza dopodomani a Venezia. Quello del Penzo sarà il primo vero banco di prova per Vanoli, chiamato a scuotere subito la Fiorentina. Anche per questo non sono escluse modifiche rilevanti nell'undici di partenza. Lo scrive La Nazione.

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