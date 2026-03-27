Nazione: “Paratici cambia: nuovo arrivo nell’ufficio stampa. Valutazioni su staff medico e team manager”

Non solo una rivoluzione a carattere sportivo. Quella che potrebbe investire nei prossimi mesi la Fiorentina ha i contorni di una trasformazione a più livelli, che rischia di coinvolgere quasi tutti i settori di competenza di Fabio Paratici. Che in quanto capo dell’area tecnica ha voce in capitolo anche nell’ambito della comunicazione, dell’area medica, del settore giovanile e non ultimo in quello della logistica.

In tal senso sono già iniziate alcune piccole ma significative trasformazioni anche se l’idea è quella di completare il lavoro a giugno. Come? Intanto con l’arrivo di una nuova figura chiave nell’ufficio stampa (un professionista di riferimento del ds) e poi col fisiologico ricambio di alcuni elementi che, dopo svariati anni di onorato servizio alla Fiorentina, potrebbero prendere strade diverse. Una valutazione in tal senso verrà fatta all’interno dello staff medico, nei riguardi del team manager e forse anche all’interno vivaio (che tuttavia, risultati alla mano, è proprio il settore che non necessita di stravolgimenti). Lo scrive La Nazione.