L'analisi Nazione: "Paradosso riscatto Dragusin, deludente ma diventerà definitivo. Per Mastantuono Paratici ci riproverà"

Il paradosso di Radu Dragusin: fin qui il prestito più deludente ma anche quello destinato con maggior probabilità a diventare definitivo

I l futuro ha già un prezzo. E per la Fiorentina rischia di essere tutt’altro che leggero. Perché se il mercato ha consegnato a Paolo Vanoli (e prima di lui a Fabio Grosso) una rosa ricca di volti nuovi, nei conti resta aperta una partita destinata a pesare sulle prossime strategie: quella dei riscatti. Sei giocatori arrivati in prestito, 11,2 milioni già impegnati per assicurarseli e altri 96,5 potenzialmente da versare nelle casse dei rispettivi club. Un investimento che può toccare quota 107,7 milioni, bonus esclusi, ma sul quale il campo sta emettendo verdetti tutt’altro che uniformi. L’unica certezza al momento si chiama Alieu Njie: arrivato dal Torino per 4 milioni, con obbligo a 12 più 4 di bonus, lo svedese sta brillando: tre gol e due assist nelle ultime tre gare fino alla convocazione in Nazionale.

Il riscatto è automatico: scatterà alla prima gara successiva al 5 febbraio, anche senza un suo impiego. Convincente anche Alex Jimenez: dopo le difficoltà al Bournemouth, lo spagnolo ha trovato fiducia collezionando fin qui due reti e tre assist e partecipando al 29,4% dei diciassette gol viola. Diritto di riscatto a 20 milioni. Giudizio sospeso sugli altri: Pedro Gonçalves, prestito da 2,5 milioni e riscatto a 22,5, sta iniziando solo ora a mostrare le sue qualità (l’obbligo dipenderà dalla Champions e dal 60% delle presenze), Joao Mario - costato 1,8 milioni con diritto a 9,5 - è stato rilanciato da Vanoli dopo settimane d’attesa mentre da valutare è anche Willy Gnonto, arrivato dal Leeds per un milione con opzione a 15. Il paradosso è però Radu Dragusin: fin qui il prestito più deludente ma anche quello destinato con maggior probabilità a diventare definitivo. Al Tottenham sono andati 1,9 milioni mentre altri 17,5 scatteranno dopo venti presenze da almeno 45’ (e il rumeno è già a 13). Fuori dai calcoli Franco Mastantuono, arrivato in prestito secco dal Real Madrid a fronte di 100mila euro: non è escluso però che i club a giugno possano ridiscutere l’intesa.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione